GIRLS SUMMARIES



NEWTON 58, SALINA CENTRAL 47

NEWTON (9-10, 6-5)

Anderson 1-1 0-1 2, Bartel 3-9 1-3 8, Antonowich 1-3 0-0 2, Kernal 7-13 11-12 25, Slechta 1-1 0-0 2, Seirer 0-1 0-0 0, Cornejo 3-8 4-6 11, Zenner 2-5 1-2 7, Valle-Ponds 0-0 1-2 1. Totals 18-41 18-26 58.

SALINA CENTRAL (10-9, 6-6)

Cobb 1-8 0-0 2, Kierscht 9-20 1-2 21, Merkel 6-18 4-4 16, Williams 0-5 4-6 4, Sanderson 2-5 0-0 4, Griffin 0-1 0-0 0, Nash 0-0 0-0 0. Totals 18-57 9-12 47.

Newton 11 11 19 17 — 58

Salina Central 15 11 9 12 — 47

3-point goals—N 4-15 (Zenner 2, Cornejo 1, Bartel 1), SC 2-16 (Kierscht 2). Rebounds—N 38 (Kernal 21), SC 28 (Williams 12). Turnovers—N 18. SC 10. Total fouls—N 7, SC 20. Fouled out—None.



Maize 42, Salina South 41

MAIZE (17-3, 10-2)

Onwugbufor 0-5 0-0 0, Holmes 2-8 2-2 8, Jones 2-6 1-4 6, Cauthon 4-10 3-4 12, Laham 2-3 2-4 8, Wilcox 2-3 0-0 4, Pierce 0-1 0-0 0, Miller 1-1 0-2 2, Espinoza 1-4 0-0 2, Wedman 0-0 0-0 0. Totals - 14-41 8-16 42.

SALINA SOUTH (6-13, 3-8)

Zamecnik 1-3 0-0 3, Schreiber 4-11 3-4 14, Arnold 3-3 1-2 8, Cox 3-7 0-1 6, Simon 2-3 0-2 4, Maxton 1-1 0-0 2, Raubenstine 1-3 2-2 4. Totals - 15-31 6-11 41.

Maize 7 11 14 10 — 42

Salina South 14 15 6 6 — 41

3-point goals — M: 6-15 (Holmes 2, Jones 1, Cauthon 1, Laham 2) SS: 5-12 (Zamecnik 1, Schreiber 3, Arnold 1). Rebounds — M: 28 (Jones 7) SS: 25 (Schreiber 6). Turnovers - M: 12 SS: 14. Fouls - M: 15 SS: 16. Fouled out — Cox.



SOUTHERN CLOUD 64, ROCK HILLS 35

Rock Hills 6 13 7 9 — 35

Southern Cloud 18 16 14 16 — 64

Rock Hills—Cleary 2, Lemke 3, Dunstan 23, Reinert 3, Scarrow 4.

Southern Cloud—Beals 1, Cooper 9, Morris 18, Stein 2, L.Cool 12, McMillan 19, Liby 3.



McPHERSON 38, AUGUSTA 14

Augusta 6 2 3 3 — 14

McPherson 10 4 12 12 — 38

Augusta—Livingston 1, Marlnee 3, Divine 2, Rhodes 6, Cantu 2.

McPherson—Leaf 4, Beam 2, Ruddle 14, Schiefereke 9, Pyle 6, Cooks 3.



LAKESIDE 34, HILL CITY 29

Hill City 7 2 5 15 — 29

Lakeside 12 5 7 10 — 34

Hill City—Underhill 2, Keith 11, A.Pimlott 11, Born 5.

Lakeside—Geisler 2, Pearce 7, Bergmann 11, LaRocque 5, Grady 3, Hake 2, Hennes 4.



STOCKTON 65, PALCO 17

Palco 2 4 4 7 — 17

Stockton 22 13 18 12 — 65

Palco—Mar. Towns 10, Mad. Towns 2, Benoit 2, Wells 3.

Stockton—Hamilton 5, Bellerive 12, Dix 14, Plumer 19, Griffin 15.



CLIFTON-CLYDE 60, WAKEFIELD 27

Wakefield 4 4 12 7 — 27

Clifton-Clyde 13 17 19 11 — 60

Wakefield—T.Copenhaver 14, Pollman 13.

Clifton-Clyde—Hubert 16, J.Bowser 20, Douglas 7, P.Girard 1, A.Girard 2, May.Callihan 2, Mal.Callihan 6, Knox 6.



WHEATLAND-GRINNELL 45

TRIBUNE 35

Tribune 4 9 11 15 — 35

Wheat-Grinnell 7 10 13 15 — 45

Tribune—Youmans 8, Brandl 10, Crotinger 12, Reynolds 2, Leubers 3.

Wheatland-Grinnell—Mong 8, Bernbeck 4, Schultz 2, Zimmerman 18, Vincent 4, Holaday 9.



LINCOLN 34, TESCOTT 29

Tescott 6 10 4 9 — 29

Lincoln 6 8 7 13 — 34

Tescott—K.Perry 2, Peterson 9, J.Perry 4, Lee 5, Wheeler 2, Ehlers 2, Farney 5.

Lincoln—Vath 3, Breneman 7, Ma.Squires 5, Walter 7, Behrens 2, Hayworth 10.



NORTON 42, TREGO 35

Trego 7 15 6 7 — 35

Norton 16 8 6 12 — 42

Trego—Shubert 16, Walt 7, Malinowsky 3, Pfannenstiel 5, Frost 4 .

Norton—T. Hauser 11, Kuhn 7, Hartwell 8, Bailey 2, H. Hauser 6, Engelbert 8.



QUINTER 60, WALLACE COUNTY 44

Wallace County 6 17 15 5 — 44

Quinter 20 14 14 12 — 60

Wallace County—Chaney 4, Carman 10, Perry 8, Springsteel 5, Kuhlman 6, Hennick 11.

Quinter—Gruenbach 15, Gillespie 6, Charles 16, Selensky 5, Getz 18.



BENNINGTON 42, MARION 32

Marion 8 8 9 7 — 32

Bennington 14 6 14 8 — 42

Marion—Burkholder 3, Waner 4, Regnier 2, May 3, Slifer 2, White 5, Crabb 13.

Bennington—Lawson 6, Robinson 6, Murphy 6, Downing 1, Piepho 7, Stanley 10, Trout 6.



SE SALINE 36, ELL-SALINE 18

SOUTHEAST OF SALINE (11-8)

Tillberg 3-7 0-2 8, Kaniper 0-0 0-0 0, Orr 3-6 1-2 7, Yianakopulos 0-1 0-0 0, Burt 0-0 0-0 0, Meares 0-1 0-0 0, Fear 1-4 0-0 2, Schlesener 3-7 5-6 12, Pohl 0-0 0-0 0, Blake 0-0 0-0 0, Pearson 1-2 0-0 2, Chitty 2-6 1-6 5. Totals 13-28 7-16 36.

ELL-SALINE (0-19)

Lange 0-1 0-0 0, Schrock 0-2 0-0 0, Johnson 0-0 0-0 0, Dito 1-4 0-0 2, Kramer 0-2 4-4 4, Hynes 0-0 0-0 0, Rawley 0-0 0-0 0, Short 0-2 0-0 0, Backhus 1-3 0-0 2, Hardesty 1-2 0-0 2, Vogt 4-4 0-0 8. Totals 7-20 4-4 18.

SE Saline 13 8 14 1 — 36

Ell-Saline 6 2 4 6 — 18

3-point goals—SES 3 (Tillberg 2, Schlesener 1), ES 0. Rebounds—SES 22 (Orr 4), ES 19 (Backhus 4). Turnovers—SES 11, ES 24. Total fouls—SES 8, ES 15. Fouled out—None.





BOYS SUMMARIES



SALINA CENTRAL 80, NEWTON 43

NEWTON (10-9, 6-5)

Berry 6-17 2-3 18, Krogmeier 2-13 0-1 5, Ray 4-7 0-0 9, Peterson 2-6 2-2 6, Jones 0-0 1-2 1, Sauceda 1-4 0-0 3, Mills 0-0 0-0 0, Petz 0-1 0-1 0, Edwards 0-1 1-2 1, Coleman 0-0 0-0 0, Golubski 0-0 0-0 0, Wondra 0-0 0-0 0. Totals 15-49 6-11 43.

SALINA CENTRAL (14-5, 7-5)

D.Grammer 13-19 6-6 38, Driver 1-2 0-0 2, Williams 5-13 0-2 15, M.Grammer 0-6 0-2 0, Kickhaefer 5-8 2-2 16, Richardson 1-2 0-1 3, DeMars 1-1 2-2 4, Glen 0-0 0-0 0, Watson 1-1 0-0 2, Tedlock 0-0 0-0 0, McHenry 0-1 0-0 0, Stack 0-0 0-0 0. Totals 27-53 10-15 80.

Newton 8 12 15 8 — 43

Salina Central 20 15 26 19 — 80

3-point goals — N 7-27 (Berry 4, Krogmeier 1, Ray 1, Sauceda 1), SC 16-36 (D.Grammer 6, Williams 5, Kickhaefer 4, Richardson 1). Rebounds—N 27 (Krogmeier 7), SC 40 (Williams 10). Turnovers—N 12, SC 5. Total fouls—N 13, SC 14. Fouled out—Driver (SC). Technical fouls—Sauceda (N), Driver (SC).



Maize 66, Salina South 43

MAIZE (20-0, 12-0)

C.Grill 3-9 2-2 8, Schreiner 6-12 2-2 18, Easter 7-9 2-3 16, Ohnmeis 4-10 2-4 10, Koehn 1-4 0-0 3, Grimes 0-2 0-0 0, McGaugh 3-7 2-2 9, Sampson 0-0 0-2 0, Owings 1-1 0-0 2, Stanton 0-0 0-0 0, Hampton 0-0 0-0 0, K.Grill 0-0 0-0 0, Hanna 0-0 0-0 0. Totals - 25-54 10-17 66.

SALINA SOUTH (8-11, 3-8)

Jordan 2-4 0-0 4, Johnson 4-11 1-1 10, Munsell 2-7 0-1 5, Junghans 2-8 0-0 5, Banks 4-6 3-4 11, Schreiber 1-9 0-0 2, Garrett 3-5 0-0 6, Hannert 0-1 0-0 0. Totals 18-51 4-6 43.

Maize 19 16 17 14 — 66

Salina South 19 10 5 9 — 43

3-point goals — M: 6-16 (Schreiner 4, Koehn 1, McGaugh 1) SS: 3-13 (Johnson 1, Munsell 1, Junghans 1). Rebounds - M: 38 (Ohnmeis 9) SS: 31 (Johnson 11). Turnovers — M: 8 SS: 13. Fouls — M: 10 SS: 14. Fouled out - None.



SE SALINE 58, ELL-SALINE 51

SOUTHEAST OF SALINE (5-14)

Eklund 3-7 0-1 9, Whittecar 0-2 5-5 5, Gebhardt 3-7 3-9 9, Banks 1-11 3-4 5, Kitchener 0-0 0-0 0, Ingmire 0-2 0-0 0, Harris 3-4 2-2 8, McKnight 1-2 0- 2, Montgomery 8-15 3-6 20. Totals 19-50 16-27 58.

ELL-SALINE (3-17)

Steinbruck 1-1 0- 2, Morrical 2-5 0-0 4, Kramer 4-9 7-8 17, Came 1-1 2-2 4, Bradley 0-0 0-0 0, Giersch 3-8 0-3 7, Hammonds 1-4 0-4 2, Trey.Peterson 6-13 2-3 15, Jennings 0-0 0-2 0. Totals 18-40 11-22 51.

SE Saline 10 21 21 16 — 58

Ell-Saline 7 14 9 21 — 51

3-point goals—SES 4 (Eklund 3, Montgomery 1), ES 4 (Kramer 2, Giersch 1, Trey.Peterson 1). Rebounds—SES 33 (Banks 12), ES 30 (Giersch 9). Turnovers—SES 9, ES 14. Total fouls—SES 18, ES 25. Fouled out—Morrical, Kramer, Came.



NORTON 58, TREGO 45

Trego 8 16 6 15 — 45

Norton 17 15 11 15 — 58

Trego—Ko. Schubert 3, Russell 10, .Ke. Schubert 13, Minson 11, Desormeis 8.

Norton—Melvin 6, Haresnape 5, Jones 10, Gruwell 8, Koerperich 10, Schrum 13, Ruder 2, Smith 4.



SYLVAN-LUCAS 51, NATOMA 26

Natoma 4 7 5 10 — 26

Sylvan-Lucas 9 16 10 16 — 51

Natoma—C. Dickerson 11, Ostmeyer 2, E. Dickerson 6, S. Engling 4, Martinez 3.

Sylvan-Lucas—Batchman 8, JC Huehl 9, Barrientes 17, Jo. Huehl 8, Hiitter 2, Meyer 5, Couse 2.



McPHERSON 83, AUGUSTA 70

Augusta 18 17 18 17 — 70

McPherson 20 18 16 29 — 83

Augusta—Altenhofer 4, Jackson 19, Burton 24, Andrews 9, Davidson 6, Wilcox 8.

McPherson—Stufflebean 14, M.Alexander 27, Hoppes 4, J.Alexander 31, Kinnamon 3, Cooper 2, Madron 2.



MARION 68, BENNINGTON 45

Marion 26 17 18 7 — 68

Bennington 10 13 14 8 — 45

Marion—Zinn 12, Hett 6, Heidebrecht 11, Stringer 24, Dalyrmple 6, Nguyen 8, Mermis 1.

Bennington—Allen 2, Lovendhl 4, T.Stanley 6, Oldham 13, Shipley 16, Hilbert 1, Ga.Brummett 1, Greene 2.