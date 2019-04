Maize South Inv.

Monday

Auburn Hills GC

Par 72, 6,695 yds.

Team scores — Goddard Eisenhower 310, Maize South 321, Hesston 350, Cheney 352, Buhler 386, Goddard 401, Valley Center 466, Andale 492.

Top 10 — 1. Tyler Trudo GE 36-35—71; 2. Mateo Villegas GE 37-36—73; 3. Grant Brenneman Hes. 35-39—74; 4. Kyle Kasitz MS 42-36—78; 5. Adam Kasitz MS 41-38—79; 6. Emery Kaylor GE 41-39—80; 7. (tie) Layton Love MS 42-39—81; Spenser Goering MS 40-41—81; 9. Dylan Freund Che. 36-46—82; 10. (tie) Tanner Blaske MS 44-39—83; Ethan Hartig MS 42-41—83.

Other Hesston scores — Lucas Roth Hes. 42-47—89; Landon Spencer Hes. 42-48—90; Jace Regier Hes. 54-43—97.

Pretty Prairie Inv.

Monday

The Links

Par 72, 5,910 yds.

Team scores — Hutchinson Trinity 358, Hutchinson Central Christian 360, Pretty Prairie 369, Goessel 410, Sedgwick 438, Nickerson 445, Inman 461, Remington 465. Berean Academy, Burrton, Attica no team score.

Individuals — 1. Marshall Walton HCC 39-39—78; 2. Matthew Labenz HT 44-38—82; 2. Bryce Cramer HT 41-41—82; 4. Jon Hoover BA 43-41—84; 5. Cooper Zehr Bur. 42-44—86; 5. Dylan Lindeman Goe. 40-46—86; 7. Noah Tajchman HT 44-43—87; 8. Andrew Brewer PP 46-42—88; 9. Grant Busenitz BA 47-43—90; 9. Landon Weide PP 45-45—90; 11. Anthony Schmidt Bur. 45-46—91; 11. Noah Becker Sed. 45-46—91; 13. Carson Hamby HCC 50-43—93; 14. Conner Langlais HCC 49-45—94; 14. Dalton Schrag PP 46-48—94; 16. Zane Allen HCC 49-46—95; 16. Steven Hayse Nic. 45-50—95; 18. Lucas Detter PP 51-46—97; 19. Aden Rausch Att. 48-52—100; 20. Gunnar Davis Goe. 54-48—102; 21. Cory Embers HCC 47-56—103; 22. Taylor Dieball In. 56-48—104; 23. Adam Kolb Nic. 55-51—106; 24. Dawson Urwiller HCC 56-51—107; 24. Gary Moore Sed. 54-53—107; 24. Jace LaClair HT 52-55—107; 27. Ryan Dirk Att. 52-56—108; 28. Kaleb Kruse PP 57-52—109; 29. Qayden Shepard Sed. 55-55—110; 29. Caiden Duerksen Goe. 53-57—110; 31. Keaton Pedigo HT 59-53—112; 31. Kendall Hiebert Goe. 56-56—112; 31. Dustin Hanna Rem. 55-57—112; 34. Noah Cook Rem. 60-53—113; 35. Brock Sivils In. 57-57—114; 36. Logan Montonye Rem. 62-53—115; 37. Alyssa Burkholder Goe. 62-58—120; 38. Matthew Perry Nic. 66-55—121; 38. Jordan Friesen In. 62-59—121; 40. Andy Miller In. 64-58—122; 41. Colton Ediger Nic. 66-57—123; 42. Camden Stubbs In. 60-64—124; 42. Adrian Payne PP 60-64—124; 44. Charley McQyiston Rem. 62-63—125; 45. Damion Raney In. 61-65—126; 46. Colby Mertens Sed. 67-63—130; 47. Skyler Wuest Goe. 70-64—134; 48. David Graham Rem. 73-63—136; 49. Chris McFrederick Sed. 69-69—138; 50. Zane Winter Rem. 72-68—140; 50. Jonah McFrederick Sed. 71-69—140; 52. Anthony Carder Nic. 69-81—150.