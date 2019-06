Below are the All-Ark Valley-Chisholm Trail League Division I teams as selected by the league coaches:

Girls’ soccer

First Team

D Missy Baker, so., Salina Central

D Monique Fair, so., Salina South

D Heather Mills, jr., Derby

D Hailey Stiverson, jr., Maize

F Payton Eskridge, sr., Maize

F Josie Hallier, so., Hutchinson

F Brooke Renshaw, jr., Salina South

F Alyssa Rowland, so., Derby

M Cammie Davis, sr., Maize

M Morgan Fischer, so., Salina South

M Marah Franke, sr., Derby

M Yazmin Puentes, jr., Campus

G Lizzy Franco, so., Salina South

Second Team

D Cheyenne Busker, sr., Maize

D Giselle Fierro, jr., Campus

D McKenzie Ontjes, jr., Hutchinson

D Logan Riley, fr., Derby

F Gabby Chavez, so., Campus

F Alex Liles, jr., Salina South

F Callie Sanborn, so., Salina Central

F Mallory Stegman, jr., Maize

M Mina Chapman, so., Maize

M Megan Crist, jr., NEWTON

M Sophia Ginther, jr., Salina Central

M Sydney Nilles, jr., Derby

M Annie Weesner, sr., Hutchinson

M Harlie Wilson, fr., Hutchinson

G Lilly Koehn, fr., Maize

Honorable Mention

D Aurora Castillo, sr., NEWTON

D Grace Harrison, so., Campus

D Abby Miller, jr., Salina South

D Alayna Runck, fr., Maize

D Maddy Welch, jr., Derby

D Whitney Young, so., Salina South

F Britney Bayer, sr., Derby

F Jordan Crone, jr., Derby

F Kourtnee Davis, sr., Maize

F Brooklynn Needham, fr., Salina South

M Arianna Campos, so., NEWTON

M Reina Cline, so., Maize

M Madalyn Crow, so., Salina South

M Callahan Figgs, sr., Salina Central

M Kylee Harman, sr., Campus

M Anita Phanthavong, jr., Campus

M Nayeli Reveles, jr., Maize

M Giselle Vielmas, so., Derby

M Kaylee Wilcox, so., Maize

M Minerva Martinez, so., Salina Central

G Elizabeth Baalmann, sr., Campus

G Hannah Abou-Faissal, sr., Derby

G Mackenzie Nutter, fr., Salina Central

G Meredith Kinney, sr., Hutchinson

Most Valuable Player — Cammie Davis, sr., Maize

Co-Coaches of the Year — Paul Burke, Derby; Trey Crow, Salina South

Softball

First Team

P Peyton Paxton, so., Derby

P Riley Wertz, so., Maize

P Jenna Henderson, so., Salina South

C Bailie Stanley, sr., Campus

1B Halle Rico, jr., Derby

2B Sophie Martins, so., Campus

3B Amber Howe, so., Derby

SS Madi Young, sr., Derby

OF Courtney Cline, sr., Derby

OF Emily Peaney, sr., NEWTON

OF Lauryn Johnson., sr., Campus

OF Sophia Buzzard, jr., Maize

DH Reese Altman, so., Salina South

U McKensy Glass, jr., Maize

Second Team

P Sophia Depew, fr., Derby

P Kelie Stanley, jr., Campus

P Riley Lusk, fr., Hutchinson

C Lexi Williams, sr., Hutchinson

1B Aspen Conner, sr., Huthcinson

2B Gabby Martin, sr., Derby

3B Toria Thaw, so., NEWTON

SS Mallory Seirer, so., NEWTON

OF Mariah Wheeler, jr., Derby

OF Makayla Chavez, sr., Campus

OF Devynn Raile, so., Maize

OF Mataya Copes, jr., Salina South

DH Alex Enslinger, jr., Derby

U Faith Bannister, jr., Campus

Honorable Mention

P Lauryn Johnson, sr., Campus

P Sophia Martens, so., Campus

C Tatum Haney, sr., Derby

C Gracie Rains, fr., NEWTON

C Chloe Bartlett, fr., Maize

1B Madi Brown, fr., Maize

1B Peyton Froome, jr., Salina South

2B Kailee O’Connor, jr., Salina Central

3B Emily Kvasnicka, so., Salina Central

SS Abby Miller, jr., Salina South

OF Olivia Sandavol, fr., NEWTON

OF Brianna Reeves, sr., Derby

U McKenna Cusick, fr., NEWTON

U Teegan Krol, jr., Hutchinson

Player of the year — Madi Young, Derby

Coach of the year — Christy Weve, Derby

Baseball

First Team

P Grant Adler, jr., Derby

P Jackson Hartley, jr., Campus

P Tanner Leslie, jr., Campus

P Cole Wassenberg, sr., Salina South

C Deriq Doty, sr., Maize

1B Mason Lundgrin, sr., Salina South-u

2B Carter Boone, so., Hutchinson

3B Cason Long, jr., Salina South

SS Tyler Kahmann, sr., Campus-u

OF Tannner Leslie, jr., Campus-u

OF Corey Hahn, sr., Campus

OF Drew Baird, jr., Salina South

OF Korey Holmberg, sr., Hutchinson

OF Henry Claassen, jr., NEWTON

DH Adrian Perez, sr., Maize-u

U Jackson Hartley, jr., Campus-u

u-unanimous selection

Second Team

P Adrian Perez, sr., Maize

P Caleb Hicks, jr., Maize

P Cason Long, jr., Salina South

P Tyler Farmer, sr., Derby

C Matt Seirer, sr., NEWTON

1B Bryce Atkinson, sr., Derby

2B Camden Jurgensen, jr., Maize

3B Jackson Hartley, jr., Campus

SS Hunter Igo, sr., Derby

OF Caleb Copeland, jr., Salina South

OF Colton Davis, sr., NEWTON

DH Brycen Schroeder, sr., Campus

U Zach Kennell, sr., NEWTON

Honorable Mention

P Kaden McMullin, sr., Campus

P Tyler Waits, jr., Campus

P Caden Kickhaefer, so., Salina Central

P Dakota Hogen, so., Salina Central

P Ryan Cherry, jr., Hutchinson

P Camden Fenwick, jr., NEWTON

P Griffen Davis, so., NEWTON

C Luke Stewart, so., Derby

C Mateo Martinez, sr., Campus

C Garrett Davis, sr., Hutchinson

1B Austin Watkins, jr., Campus

2B Kade Snodgrass, so., Derby

2B Charlie Baird, jr., Salina South

2B Dakota Hogan, so., Salina Central

3B Grant Adler, jr., Derby

3B Carson Shively, sr., Maize

3B Brogan Richardson, sr., Salina Central

SS Jordan Helm, sr., Maize

SS Cole Wassenberb, sr., Salina South

OF Scott Adams, so., Maize

OF Cole Syring, jr., Derby

OF Ben Driver, sr., Salina Central

OF Luke Streit, sr., Salina South

OF Rylan Walter, Campus

DH Kaden Goldsmith, jr., Hutchinson

Player of the year — Tanner Leslie, Campus

Pitcher of the year — Tanner Leslie, Campus

Coach of the year — Bryan Clasen, Campus