Swather Special

Thursday

Hesston GC

GIRLS

Class 3-2-1A

Team scores — Southeast of Saline 10, Beloit 11, Smoky Valley 12, Berean Academy 17, Douglass 18, Meade 20, Sunrise Christian Academy 22, Burlington 26, Wichita Independent 30, Hesston 34, Ellsworth 36, Halstead 38, Salina Sacred Heart 41, Larned 47-41, Central of Burden-Dexter 47-42, Sedgwick 49, Lyons 51, Holcomb 53, Wichita Collegiate 54, Inman 60, Goessel 61, Kiowa County 67, Central Plains 70, Minneapolis 71, Cheney 72, Hutchinson Trinity 74, Classical School of Wichita 79, Marion 80, Canton-Galva 84. Sterling, Moundridge, Hoisington no team score.

Freshmen — 1. Madison Sutterfield Mea. 20:21.7; 2. Hannah Grover SCA 20:46.5; 3. Lillyan Gerow Burl. 22:05.8; 4. Alayna Cossaart Minn. 22:13.4; 5. Ashley Prochazcka SES 23:15.4; 6. Savannah Sutton SES 23:45.6; 7. Yamyle Ramirez Ly. 23:59.8; 8. Jenna Balluch Bel. 24:05.2; 9. Bella Brownlee Ster. 24:10.8; 10. Jayda Kelly WI 24:34.2; 11. Kessa Case BA 24:38.6; 12. Kalie Brown Sed. 24:42.3; 13. Madison Vaughn CB-D 24:49.8; 14. Tayana Nord BA 24:52.0; 15. Avery Caselman SES 25:04.7; 16. Allyssa Fuqua Hes, 25:07.0; 17. Olivia Neuman Ells. 25:17.4; 18. Mari Timler CSW 25:33.4; 19. Olivia Bengtson SV 25:42.0; 20. Reya Simms WI 25:45.0; 21. Jacey McIntire CB-D 25:52.3; 22. Ariana Armstrong Bel. 26:09.8; 23. Kiana Grandclair Hoi. 26:10.4; 24. Abby Porter Bel. 26:28.0; 25. Taitlyn Heimerman HT 26:35.0; 26. Teigan Davis HT 26:35.0; 27. Carly Commerford SES 26:43.3; 28. Magnolia Foster HT 27:20.5; 29. Grace Lee Hal. 27:34.7; 30. Karina Martinez Ki.Co. 27:36.8; 31. Geraldine Vargas Ly. 27:37.7; 32. Elizabeth Springer HT 27:39.5; 33. Isabel Macias Hol. 28:13.9; 34. Lauren Penner HT 28:17.5; 35. Maddy Mitchelle Hoi. 28:20.5; 36. Emily Michaelis Ly. 28:25.4; 37. Breah Yourdon CSW 28:25.5; 38. Abbye Hudson Chen. 28:30.2; 39. Kendall Hawes Hes, 28:30.2; 40. Lauren Wood Chen. 28:30.3; 41. Reagan Matzek BA 28:50.6; 42. Danielle Erb Hes, 28:53.6; 43. Brenna Felzien SES 29:12.8; 44. Alexandra Redecop Ki.Co. 29:15.6; 45. Maleah Davis HT 30:53.6; 46. Sarah Manry Larn. 32:01.0; 47. Jaucilyn Arredondo Ki.Co. 32:04.4; 48. Sophie Bird SCA 32:21.6; 49. Kaya Bjurstrom Hol. 33:03.5; 50. Joanna Donecker CP 35:16.6; 51. Aubrey Strodtman Chen. 35:50.2; 52. Maddie Briggs BA 36:40.0; 53. Amiya Dieguez CB-D 38:27.0; 54. Vivian Bagby Ster. 38:44.8; 55. Holly Tucker Sed. 39:23.2; 56. Cassie Duncan Ells. 41:00.5; 57. Jackilynn Krueger CB-D 44:03.6.

Sophomore — 1. Jentrie Alderson SES 19:55.3; 2. Gracie Lambert SV 21:45.2; 3. Heidi Grimmett Mar. 22:27.9; 4. Mallorie Pearson SES 22:56.0; 5. Joni Schroeder Ells. 23:34.9; 6. Elsie Clark Hes, 23:41.3; 7. Madisyn Ehrlich SSH 23:46.2; 8. Hannah Martisko In. 24:14.6; 9. Grace Martin WI 24:21.2; 10. MJ Huff Burl. 24:42.7; 11. Alaina Yianakopulos SES 24:53.3; 12. Haley Thompson Mea. 25:01.6; 13. Bridgette Lawson CB-D 25:28.9; 14. Leah Weber Hal. 26:03.0; 15. Exxi Unruh Hol. 26:13.8; 16. Malea Janda Hol. 26:14.1; 17. Ellie Grauerholz SES 26:31.4; 18. Kirsten Meier Ells. 26:42.6; 19. Brianna Wasson Dgl. 26:49.0; 20. Lydia Peterson SV 26:56.4; 21. Breanna Priddy SV 27:00.3; 22. Ariana Gomez Hol. 27:08.0; 23. Morgan Trochek SES 27:22.8; 24. Julissa Rodriguez Hol. 27:30.9; 25. Amilia Martinez Hol. 27:41.5; 26. Kathryn Harms BA 27:55.3; 27. Aylice Clawson Larn. 28:08.9; 28. Samantha Zimmerman Bel. 28:24.1; 29. Alexia Boese Ly. 28:46.0; 30. Paige Akers Burl. 29:01.0; 31. Emma Thompson Ki.Co. 29:19.4; 32. Nevaeh Sauseda Hol. 29:40.1; 33. Ella Stoppel Hol. 30:13.6; 34. E'Owynn Codney Burl. 30:37.3; 35. Sydney Weis Minn. 30:37.5; 36. Alyssa Boden Goe. 30:50.9; 37. Lexi Kepley Hol. 30:54.4; 38. Mallorie Seidel Ly. 31:08.6; 39. Sabrina Chappell WC 31:43.5; 40. Melissa Almaraz Hol. 32:07.4; 41. Kyla Trujillo Mea. 32:41.7; 42. Karla Segoviano HT 32:49.5.

Junior — 1. Kendall Coombes Dgl. 22:00.7; 2. Ellise Peterson SV 22:24.2; 3. Sonya Zimmerman BA 23:01.0; 4. Hannah Redetzke CP 23:40.1; 5. Parker Schroeder Hal. 23:43.1; 6. Madison Yost Ki.Co. 23:48.5; 7. Katie Welsh Mea. 23:50.7; 8. Kajsa Peterson SV 23:51.8; 9. Thea Holland SES 23:56.1; 10. Talia Flamini WC 24:14.8; 11. Byczkowska Malgorzata WI 24:53.8; 12. Danielle Barthleme Hes, 25:11.9; 13. Myka Watkins Burl. 25:23.5; 14. Chelsy Most Ells. 25:36.1; 15. Camile Mead Ly. 25:39.7; 16. Monica Short CP 25:48.0; 17. Evy Mendez SSH 25:51.6; 18. Alexa Do WC 25:59.3; 19. Katelyn Drake Hal. 26:00.1; 20. Erin Henry SCA 26:04.6; 21. Makenna Roths SES 26:18.6; 22. Tessa Martin Dgl. 26:31.0; 23. Alexa Morales HT 26:41.6; 24. Camryn McGinn Sed. 26:46.8; 25. Alley Ross Mea. 26:51.6; 26. Sophia Brake WC 27:22.6; 27. Myiah Louge Mdg. 27:33.1; 28. Aleah Peres CG 27:52.0; 29. Andrea Serrano Hol. 28:23.7; 30. Aubrey Laird SCA 28:40.3; 31. Abby Sahatjian WC 28:53.9; 32. Contessa Weishaupl Minn. 29:03.4; 33. McKenzie Robertson Chen. 30:12.1; 34. Lexi Lane Burr. 30:52.9; 35. Brianna Little Chen. 30:54.7; 36. Chloe Probasco Minn. 31:56.9; 37. Arden Cain HT 32:44.2; 38. Amanda Noller Bel. 34:10.5; 39. Emily Donovan Minn. 34:39.8; 40. Sarah Kendall CG 35:02.9; 41. Bryleigh Isch Burl. 36:41.3; 42. Cera Krueger CB-D 37:49.4.

Senior — 1. Hayley Burks Bel. 20:24.6; 2. Hannah Burks Bel. 21:00.0; 3. Brooke Wiebe BA 21:35.8; 4. Mollie Reno Chen. 22:07.6; 5. Cierra Nord Larn. 22:08.7; 6. Kira Bolticoff SCA 23:20.9; 7. Elyse Boden Goe. 23:22.9; 8. Maranda Mitchell Dgl. 23:29.5; 9. Chiara Molinari Dgl. 23:52.4; 10. Elexis Bates Udall 23:53.2; 11. Ashtyn Matzek BA 23:57.4; 12. Taygen McBurney SES 24:17.3; 13. Emma Rogers Sed. 24:28.0; 14. Kaitlyn Lumbert SCA 24:34.2; 15. MaKayla Leiker Larn. 24:48.5; 16. Sofia Boninsegna CG 24:57.0; 17. Audrey Smith SSH 25:13.3; 18. Jocelyn Pembleton SES 25:22.6; 19. Aisjha Miles In. 25:39.8; 20. Brenna Pruitt Ells. 25:41.8; 21. Stephanie Mackey Udall 25:56.0; 22. Madison Lawson SES 26:04.7; 23. Madeline Blake SES 26:20.5; 24. Naomi Neumann CSW 26:33.9; 25. Porclein Unruh Goe. 26:53.7; 26. Zoe Grace SV 26:53.8; 27. Haley Haines Burl. 26:58.8; 28. Nevada Acheson SV 28:18.4; 29. Katelyn Olson Goe. 28:19.3; 30. Carlee Broyles Burl. 28:56.2; 31. Ivy Gerow Burl. 29:59.3; 32. Holli Black Hal. 30:41.3; 33. Dawn Gunter In. 30:43.9; 34. Grace Breshears Burl. 31:07.3; 35. Breanna Standley SES 31:17.8; 36. MacKenzie Koehn Hes, 31:22.5; 37. Alfwenna Meyer Mar. 31:32.3; 38. Alyssa Maya SSH 31:35.0; 39. Kate Weis SES 32:04.9; 40. Bethany Grimmett Mar. 33:42.8; 41. Riki Young Larn. 34:50.8; 42. Karen Pope Hes, 34:50.9; 43. Ashlyn Bryant SV 36:19.0.

Class 6-5-4A

Team scores — Great Bend 11, Dodge City 24, Hays 25, Garden City 32, Liberal 43, Hutchinson 50, Salina Central 52, Salina South 57, Newton 59, Buhler 103. McPherson, Nickerson no team score.

Freshmen — 1. Jocelyn Sosa GC 21:42.4; 2. Chloe Inskeep Hut. 21:50.8; 3. Reagan Huslig GB 22:03.8; 4. Haley McCormick GB 22:04.4; 5. Amelia Jaeger Hys. 22:11.7; 6. Hallie West Lib. 22:41.0; 7. Kiera Hageman GC 23:30.2; 8. Olivia Mancino-Hinde SS 23:40.0; 9. Andrea Yates DC 24:05.6; 10. Jaycine Watson Hys. 24:05.9; 11. Elia Bergquist New. 24:12.8; 12. Abigail Michel Lib. 24:19.3; 13. Michaela Dickman Hys. 24:29.4; 14. August Siefkes GB 24:29.6; 15. Ava Maxwell Lib. 24:34.6; 16. Emily Torres New. 25:09.2; 17. Anna Lobmeyer GC 25:14.6; 18. Ahmani Cansino DC 25:17.0; 19. Aspen Schmidt New. 25:33.5; 20. Lana Rodriguez GC 26:08.1; 21. Emily Heskett McP. 26:16.6; 22. Alondra Gonzalez DC 27:05.5; 23. Eva Friess DC 27:06.0; 24. Hailly Arteaga GC 27:39.6; 25. Paige Chappel GC 28:30.6; 26. Anna Campbell GB 28:32.2; 27. Daisy Hernandez DC 29:03.9; 28. Allison Goans Buh. 29:10.1; 29. Ashlyn Hammerschmidt Hys. 29:15.8; 30. Grace Pelton DC 29:15.9; 31. Ashley Arroyo DC 29:24.9; 32. Yareli Lopez DC 29:41.3; 33. Taylor Helton SC 29:44.8; 34. Rileigh Carr GC 30:50.7; 35. Mansi Bhakta Lib. 33:54.8; 36. Lilianna Brown SC 35:16.3; 37. Amelia Coykendall SC 36:38.5.

Sophomore — 1. Stella Foster Hut. 21:22.8; 2. Serenity Larson DC 21:29.6; 3. Emma Loomis GB 21:45.8; 4. Landri Dotts Hys. 22:21.1; 5. Norma Rodriguez DC 22:39.1; 6. Daisy Orozco DC 22:42.3; 7. Grace Allen SS 22:55.9; 8. Hannah Loomis GB 22:58.0; 9. Gabriella Mayes New. 23:00.3; 10. Cora White SC 23:08.6; 11. Maria Balderas GC 23:10.8; 12. Evie Elder McP. 23:25.1; 13. Karina Estrada DC 23:39.5; 14. Kalia Aubauer GC 23:42.2; 15. Kylie Arnold SS 24:12.6; 16. Andrea Hernandez GC 24:23.7; 17. Isabelle Kongable Hut. 24:29.9; 18. Pamela Bolivar Lib. 24:43.1; 19. Evelyn Staib Buh. 25:13.1; 20. Emily Zeferjahn Hut. 25:30.2; 21. Lainey Hardman Hys. 25:46.2; 22. Araceli Devila SC 25:49.4; 23. Rachel Windholz Hys. 25:50.5; 24. Elizabeth Dickman Hys. 26:06.0; 25. Elizabeth Young SC 26:08.4; 26. Sadye Patterson Hut. 26:11.4; 27. Marissa Pearcy McP. 26:12.8; 28. Savannah Phillips SS 26:41.4; 29. Kambri Bogart Hys. 26:45.1; 30. Alexis Allen Nic. 26:46.0; 31. Kaylee Unruh Hut. 27:14.5; 32. Amy To GB 27:18.3; 33. Skylar Butler Buh. 27:18.9; 34. Joselyn Hoff GC 27:46.9; 35. Paige McDowell Buh. 28:09.0; 36. Camila Castanon DC 28:29.8; 37. Laura Nervi New. 29:27.3; 38. Claire Barnes Hut. 30:06.8; 39. Yessica Dozal DC 30:23.6; 40. Gabriela Ramirez Lib. 30:35.3; 41. Journee Holcom SS 30:54.5; 42. Isabel De La Cruz SC 31:44.4.

Junior — 1. Briana Perez GB 22:48.8; 2. Karina Herrera DC 23:01.0; 3. Claire Shippy Hys. 23:15.5; 4. Reece Hay Lib. 23:22.4; 5. Courtney Eickbush McP. 23:29.2; 6. Allison Shubert Hys. 23:53.4; 7. Jyothilakshmi Kalarikkal GC 24:46.9; 8. Sarah Schrage SS 24:47.6; 9. Anna Ridgway DC 24:47.6; 10. Emma Rohr DC 25:03.5; 11. Jayla Gore Buh. 25:03.6; 12. Mariela Lopez DC 25:16.8; 13. Sammi Vazquez DC 25:30.0; 14. Perla Rodriguez Hut. 25:52.7; 15. Abby Aguilar GC 26:06.6; 16. Maritza Jimenez Hut. 26:09.7; 17. Bianey Avila DC 26:40.0; 18. Vanessa Rivero DC 26:54.8; 19. Cristina Leos Hys. 27:10.4; 20. Lisbeth Dozal DC 28:08.7; 21. Isabel Sandoval DC 28:13.9; 22. Kyleigh Flores SS 28:38.9; 23. Alex Rector SS 29:23.5; 24. Emily Strommen SC 29:31.3; 25. Selah Hageman GC 29:49.3; 26. Abby White GB 30:23.5; 27. Avery Smith SS 30:54.6; 28. Esmeralda Gutierrez Lib. 32:16.1; 29. Kylie Trendel GB 32:47.3.

Senior — 1. Mayra Ramirez GB 20:26.3; 2. Kadyn Cobb SC 21:32.7; 3. Mckenna Esfeld GB 21:47.9; 4. Ashley Salgado New. 22:10.0; 5. Brianna Torres SC 22:16.9; 6. Audrey Gilmore Lib. 22:34.2; 7. Yesenia Maldonado Hys. 22:41.6; 8. Ana Casados GC 23:01.2; 9. Kaety Kohlhorst GC 23:03.5; 10. Denise Dominguez DC 23:14.3; 11. Destiny Avila GC 24:15.0; 12. Emma Hershberger Buh. 24:29.3; 13. Maddie Lohmeyer Hys. 24:35.3; 14. Peyton Griffin SC 24:46.5; 15. Faith Stahlecker GC 25:24.5; 16. Ely Dorado DC 25:32.0; 17. Perla Ailon DC 27:20.8; 18. Mia Blatnick DC 27:33.7; 19. Makayla Johnson SS 27:36.9; 20. Annika Senn New. 27:58.1; 21. Madison Pham SC 27:58.8; 22. Jasmin Alvarado DC 28:08.4; 23. Marie Dios DC 30:40.9; 24. Kimberly Aldaba DC 30:46.0; 25. Sarah Georgiou New. 33:20.1.

BOYS

Class 3-2-1A

Team scores — Southeast of Saline 14, Berean Academy 27, Hesston 44, Smoky Valley 47, Hoisington 52, Halstead 59, Holcomb 64, Minneapolis 79, Ellsworth 81, Wichita Collegiate 92, Burlington 93, Goessel 108, Sunrise Christian Academy 114, Moundridge 120, Cheney 137, Sedgwick 166-54, Beloit 166-open, Lyons 170, Salina Sacred Heart 173, Marion 187, Meade 203, Sterling 219. Kiowa County, Central Plains, Classical School of Wichita, Canton-Galva, Burrton, Hutchinson Trinity no team score.

Freshmen — 1. Andrew Harder BA 18:06.7; 2. Damion Jackson SES 18:24.1; 3. CJ Meyer WC 18:30.7; 4. Dagan Spano Minn. 19:17.0; 5. Mac Unruh Mdg. 19:51.3; 6. Spencer Johnson Hal. 19:51.6; 7. Deryk Yott Hoi. 19:52.3; 8. Kater Wolf Hoi. 19:57.7; 9. Micah Dahlsten Hes, 20:08.2; 10. Isaac Laird SCA 20:25.2; 11. Byron Johnson Ells. 20:26.0; 12. Nakari Morrical-Palmer SES 20:32.1; 13. Landon Kaufman Mdg. 20:39.1; 14. Julen Wannamaker HT 20:40.1; 15. Tucker Wright Burl. 20:45.9; 16. Aiden Allmon Hal. 20:55.6; 17. Lance Lichtenwalter Minn. 20:56.5; 18. Trevor Jones SV 20:59.5; 19. Charlie Daood WI 20:59.6; 20. Elijah Krumme SCA 21:01.1; 21. Tristen Dye Mar. 21:19.2; 22. Rolando Ordaz Ly. 21:22.5; 23. Anthony Clennan HT 21:24.3; 24. Drew Richardson SES 21:25.4; 25. Jace Douglas SSH 21:25.9; 26. Cade Gwinner Ells. 21:29.1; 27. Shafer Nelson Minn. 21:42.4; 28. Kyler Sheldon Ki.Co. 21:42.5; 29. Christopher Beery Mar. 21:43.6; 30. Liam Nichols Minn. 21:55.7; 31. Mac Johnson SES 22:19.3; 32. Abraham Staples Bel. 22:23.7; 33. Isaac White Minn. 22:31.1; 34. Mason Scott Minn. 22:39.6; 35. Garrett Hageman HT 22:50.0; 36. Sean Riordan SSH 23:06.0; 37. Kody Henson Mea. 23:06.6; 38. Ethan Unruh CG 23:11.8; 39. Joey Lapp Goe. 23:23.0; 40. Riley Bohl Minn. 23:26.0; 41. Alex Tang SCA 23:26.9; 42. Domanic Wood Ster. 23:29.3; 43. Dally Scheutz Hol. 23:32.7; 44. Andrew Thompson Hal. 24:01.5; 45. Sam Herrel Goe. 24:11.4; 46. Parker Stucky BA 24:12.8; 47. James Boyts Hol. 24:20.3; 48. Greyson Pembleton SES 24:30.4; 49. Xavier Ryan HT 24:44.1; 50. Tyler Kiekel Dgl. 25:05.8; 51. Mateo Roth Mdg. 25:35.7; 52. Adam Vincent Ster. 25:42.4; 53. Charlie Weiss SES 25:43.7; 54. Markus White SSH 25:46.8; 55. Adrian Gamez Ly. 25:50.0; 56. Ian Hays Ells. 25:50.3; 57. Evan Ginder Mdg. 26:17.2; 58. Hayden Mendoza Mar. 26:23.0; 59. Tyler Deering Ly. 26:37.1; 60. Daniel Franco Hol. 26:48.4; 61. Wyatt Hook Ster. 27:17.2; 62. Jesus Villigran Hol. 30:57.1; 63. Curtis Bass CB-D 34:56.2.

Sophomore — 1. Dylan Sprecker SES 17:30.4; 2. Morgan Becker CG 18:13.5; 3. Braxton Sizemore Hol. 18:33.0; 4. Paul Shive CSW 18:35.2; 5. Eli Nord BA 18:40.0; 6. Christian Darrah CG 18:56.8; 7. Garret Huffman SV 19:02.0; 8. Lukas Apel SV 19:07.9; 9. Tyler Gwyn WC 19:14.3; 10. Carter Crank Ster. 19:15.1; 11. Joel Kejr SES 19:16.9; 12. Beckham Jantzi Hes, 19:18.2; 13. Nathan Lindholm SCA 19:19.4; 14. Cooper Autry Hol. 19:31.5; 15. Ian Doss Hoi. 19:38.3; 16. Tokiwa Armstrong Burr. 19:50.7; 17. Trayton Miller SV 19:51.3; 18. Jacob Schrag Goe. 19:54.3; 19. Caleb Samland Mdg. 20:03.7; 20. Eli Crutchfield Burl. 20:06.9; 21. Gabe Hipp Hoi. 20:11.0; 22. Daegan VanPelt Hol. 20:24.2; 23. Justice Gardner SV 20:29.6; 24. Mitch Broyles Burl. 20:39.2; 25. Ruben Guzman Ly. 21:02.2; 26. Timothy Schrag Goe. 21:07.2; 27. Ayden Summers Hes, 21:16.4; 28. Gage Carlson Minn. 21:18.7; 29. Austin Radke Hal. 21:27.2; 30. Bralen Thompson Hoi. 21:30.4; 31. Travis Bentley Ells. 21:31.4; 32. Caleb Fulton Ki.Co. 21:38.6; 33. Hunter Green CP 21:42.0; 34. Tyler Roush CSW 21:49.5; 35. Tanner Newell Ki.Co. 21:52.4; 36. Aiden Sprole WC 21:57.5; 37. Ty Anderson Burl. 22:00.2; 38. Arron Orr Mea. 22:02.1; 39. Brandon Voloch WC 22:03.9; 40. Ben Olson Goe. 22:07.5; 41. Caden Kibler SV 22:19.0; 42. Ahsten Danner Ly. 22:51.3; 43. Jace Novack Hol. 23:06.5; 44. Caleb Howard Mea. 23:12.4; 45. Caleb Thompson Hes, 23:21.6; 46. Charlie Nolan WC 23:23.2; 47. Chris Henry WC 23:27.2; 48. Nate Elmore SSH 23:40.5; 49. Dustyn Gagnon Goe. 24:08.1; 50. Elliott Burns Burl. 24:09.2; 51. Zack Latta Hes, 24:25.2; 52. Maddox Sweigart CSW 24:34.1; 53. Ben Chen. SSH 24:59.9; 54. Jordan Agee Sed. 25:24.1; 55. Skyler Wuest Goe. 25:33.1; 56. Trevor Gamble Hes, 25:34.9; 57. Ben Monday SES 26:03.7; 58. Cooper Carlson Burl. 26:45.1; 59. Alex Rodby Hol. 26:50.0; 60. Robert McKain Minn. 27:35.7; 61. Dominic Englestad Goe. 28:09.0; 62. Dakota Kirkby Burl. 28:28.0; 63. Dreyton Brown Burl. 28:34.3; 64. Kadin Colle Ki.Co. 28:49.3; 65. Cameron Sadler Bel. 28:53.4; 66. Jonah Arrasmith Hes, 30:11.6; 67. Matthew MacMahon Hoi. 32:32.3.

Junior — 1. Ryan Heline SV 17:23.0; 2. Luke Gleason SES 17:35.2; 3. Dominic Jackson SES 17:40.4; 4. Drew Janzen BA 17:41.2; 5. Seth Jarvis Burl. 17:57.2; 6. Drew Hanson SES 18:09.9; 7. Brayden Lothman Larn. 18:14.8; 8. Trey Topham BA 18:16.5; 9. Gavin Tucker BA 18:22.3; 10. Johnny Yang Hes, 18:25.0; 11. Jackson Riggins Chen. 18:38.0; 12. Christopher Clear Chen. 18:47.0; 13. Spenser Smith SES 18:57.1; 14. Stephen Peterson SV 19:11.9; 15. Jacob Porter Bel. 19:19.4; 16. Noah Erichsen Ells. 19:21.1; 17. Thomas Porch Hal. 19:22.0; 18. Ethan Albers Chen. 19:23.1; 19. Joey Kueker Hes, 19:35.3; 20. Zack Penka Hol. 19:40.3; 21. Hans Faye Udall 19:42.4; 22. Logan Erichsen Ells. 19:43.2; 23. Will Bartel Hes, 19:45.0; 24. Hayden Davis Hal. 19:56.3; 25. Sam Snook BA 19:59.6; 26. Dawson Duerksen Goe. 20:02.5; 27. Noah LeFevre Hes, 20:04.5; 28. Ethan Haas Larn. 20:06.6; 29. Braden Schulte Ells. 20:19.5; 30. Blake Bush Hal. 20:22.6; 31. Brendan Shanks Minn. 20:25.0; 32. Josh Mallard WC 20:25.1; 33. Brian Payer Burl. 20:29.9; 34. Vance Shewey Mea. 20:40.8; 35. Jonathan Spachek Ells. 20:53.5; 36. Brendon Hicks Goe. 21:16.9; 37. Peter Buller In. 21:26.0; 38. Colton Boudreaux Mar. 21:28.2; 39. Kobe Douglas SSH 21:32.8; 40. Caleb Gilliland SSH 21:34.4; 41. Nathan Shields Mar. 21:39.0; 42. Chase Abell Minn. 22:02.4; 43. Alex Worley Minn. 22:03.0; 44. Jaime Fabrellas Goe. 22:04.5; 45. Aiden Caldwell Burl. 22:12.0; 46. Braedon Berkenmeier Burl. 22:12.4; 47. Owen Hague Chen. 22:30.1; 48. Brenton Thiessen In. 22:39.6; 49. Elijah Judd Chen. 22:41.9; 50. Hunter Maass Chen. 22:41.9; 51. Grady Mueller Ells. 22:43.0; 52. Lucas Leis Burr. 22:51.1; 53. Dylan Nichols WC 23:10.8; 54. Kale Koster Hol. 23:12.4; 55. Adam Reed Minn. 23:14.1; 56. Jamison Sattler SV 23:21.0; 57. John Howard Burl. 23:21.5; 58. Micah Engebretsen Hal. 23:37.3; 59. Luke Gaskill SSH 23:43.0; 60. Nathan Baldauf Hes, 23:43.1; 61. Jaxson Stefek Ells. 23:43.4; 62. Ethan Hurley CP 23:47.0; 63. Logan Braun CB-D 23:58.1; 64. Nick Davies Burl. 24:18.5; 65. David Sawyer Goe. 24:59.6; 66. Max Cubbage Hal. 25:37.4; 67. Baruch Palacios SCA 25:38.9; 68. Mason Albers Chen. 26:08.9; 69. Colton Sant Ster. 26:34.2; 70. Elijah Caldwell Burl. 26:39.2; 71. Andrew Prieb CG 28:03.3; 72. Lucas Roth Hes, 28:04.3; 73. Brian Whiterock CP 28:19.2; 74. Blake Seidel Ly. 29:42.9.

Senior — 1. Nicholas Martisko In. 17:21.9; 2. Jerah Schmidt Goe. 18:28.5; 3. Alex Kuder Minn. 18:33.8; 4. Gage Carr Hal. 18:48.5; 5. Carter Funk Hes, 18:53.9; 6. Hayden Rogers Ells. 18:55.9; 7. Challen Jimenez CB-D 19:11.5; 8. Jeb Carlson Hes, 19:11.6; 9. Dakota Tireman Dgl. 19:12.5; 10. Dayne Yott Hoi. 19:22.4; 11. Luke Van Tassel SES 19:42.5; 12. Daunte Chambers Hoi. 19:48.4; 13. Bryce Mason Bel. 19:50.2; 14. Jackson Stoppel Hol. 19:57.5; 15. Derek Mesa Hol. 20:00.8; 16. Dawson Driskill Hal. 20:12.5; 17. Colby Croxton Sed. 20:36.4; 18. Erick Almaraz Hol. 20:41.6; 19. Anthony Floro Hal. 20:41.6; 20. Adin Replogle SV 20:43.9; 21. Isaac Radke Hal. 20:44.2; 22. Johnny Lozano Hol. 20:45.0; 23. Brooks White WC 20:45.9; 24. Alex Franco Hol. 20:54.2; 25. Alex Qian WC 20:56.1; 26. Carlos Valerio Ly. 20:59.0; 27. Jason Hecht Hes, 21:01.7; 28. Seth Langenberg BA 21:02.0; 29. TT Totty Burl. 21:14.0; 30. Isaiah Krumme SCA 21:18.5; 31. Joseph Agee Sed. 21:19.9; 32. Carson Orpin Mdg. 21:25.1; 33. Isaiah Faerber SSH 21:34.4; 34. Devon VanFosson SV 21:50.1; 35. Chance Sanger Larn. 21:51.0; 36. Gavin Pore Sed. 21:57.2; 37. Pierce Degraffenreid Sed. 22:05.7; 38. Javen Arwarter Hol. 22:08.4; 39. Logan Bodenhamer SV 22:15.4; 40. Cayce Lindstrom SV 22:16.2; 41. Tristan Armstrong Bel. 22:20.3; 42. Andrew Keck SCA 22:36.3; 43. Jared Herndon SCA 22:37.2; 44. Steven Canada Burr. 22:42.1; 45. Jasper Cochran Sed. 22:53.1; 46. Jaydon Whiterock CP 23:37.3; 47. Cole Trimmell SES 23:40.3; 48. Cedon Yoder Hes, 23:47.1; 49. Ben Roth Hes, 23:55.1; 50. Leka Zeqiri Mea. 24:13.3; 51. Collin Birk Burl. 24:25.5; 52. Pedro Marques Ells. 25:43.2; 53. Joshua Weiser SSH 26:24.4; 54. Bryson Brownlee Ster. 26:27.0; 55. Shay Pippitt CB-D 28:36.1; 56. Braedon McVay SES 31:21.8; 57. Kenneth Van Arsdale SES 33:11.3.

Class 6-5-4A

Team scores — Newton 34, Great Bend 36, Dodge City 43, Garden City 49, Liberal 64, Salina Central 87, Salina South 103, Hays 151-29, McPherson 151-32, Nickerson 234, Buhler 270. Hutchinson no team score.

Freshmen — 1. Kaiden Esfeld GB 17:42.1; 2. Devin Chappel GC 18:49.1; 3. Jordan Stoffel Hut. 19:01.2; 4. Kaden Goering Hut. 19:21.0; 5. Evan Gurrola GC 19:26.1; 6. David Ultreras DC 19:26.2; 7. Tito Mendez McP. 20:06.8; 8. Daniel Amparan Lib. 20:28.4; 9. Zack Tibbits SC 20:32.8; 10. Elian Laguna Lib. 20:39.4; 11. David Villa Lib. 20:40.8; 12. Emory Barth SS 20:43.7; 13. Hayden Bailey GC 20:47.4; 14. Andrew Kaiser SS 20:56.3; 15. Dayton Hudson SS 21:07.8; 16. Shawn Weis SC 21:10.2; 17. Justin Franz New. 21:11.1; 18. Drew Dillon New. 21:13.6; 19. Hudson Brown Lib. 21:14.6; 20. Bryan Ortega Lib. 21:30.7; 21. Ellis Long GB 21:38.3; 22. Brock Burgess McP. 21:42.4; 23. Skyler Lockard McP. 21:46.4; 24. Jace Kohlhorst GC 21:47.2; 25. Ashton James GC 21:57.2; 26. Isaiah Jimenez DC 22:11.5; 27. Kalob Robertson SC 22:26.6; 28. Cyrus Vajnar Hys. 22:50.2; 29. Daimon Lang Hys. 23:10.1; 30. Carter Muehleisen Hys. 23:16.4; 31. Roman Mai McP. 23:32.8; 32. Dalton Weir McP. 23:41.4; 33. Alexander Vazquez DC 23:53.5; 34. Luke Stenzel New. 24:18.9; 35. Blake Johnson SC 24:32.6; 36. Haden Smith SS 24:37.6; 37. William Trumpp Buh. 24:40.3; 38. Jude Tippy Hys. 25:20.7; 39. Logan Chance Hys. 25:23.0; 40. Jeremy Roberts Buh. 25:29.1; 41. Rory James GC 25:35.1; 42. Wyatt Crist New. 26:15.5; 43. Rolando Sueiro DC 26:16.4; 44. Nelson Lossli DC 26:18.9; 45. Nehemiah Esquivel GC 28:31.2; 46. Jesse Goertzen Buh. 30:21.2; 47. Nils Lehnert SC 37:47.5.

Sophomore — 1. Martin Marquez DC 18:33.2; 2. Caleb Koontz New. 19:05.0; 3. Josias Chavez DC 19:15.6; 4. William Griffith SC 19:23.7; 5. Simon Hodge New. 19:24.3; 6. Izaac Leonard SS 19:25.3; 7. Isaac French SC 19:27.1; 8. Kenji Craig GC 19:43.2; 9. Malachi Wasson GB 19:46.9; 10. Brayden Hines Hys. 19:49.5; 11. Kaden Anderson New. 19:50.1; 12. Alexander Barnett New. 19:59.3; 13. Alexis Romo DC 20:08.2; 14. Joel Contreras GC 20:38.0; 15. Mathew Dempsey Hys. 20:58.7; 16. Isaiah Casados GC 21:01.6; 17. Landon Viegra Hys. 21:03.5; 18. Spencer Steinmetz New. 21:09.2; 19. Clayton Kauffman New. 21:19.5; 20. Ben Crawford New. 21:41.9; 21. Benjamin Dunlap GC 21:59.7; 22. Thaddeus Blakley Hut. 22:09.8; 23. Dawson Jamison SS 22:11.2; 24. Joshua Snyder GC 22:13.4; 25. Carson Oxandale SC 22:14.3; 26. Luis Ailon DC 22:41.2; 27. Manuel Martinez DC 22:42.3; 28. Chris Goodale Hys. 22:48.2; 29. Jordan Duke SS 23:16.7; 30. Julian Chavez DC 23:21.5; 31. Brandon Hirschfeld DC 23:25.6; 32. Hannibal Diehl DC 23:56.1; 33. Ryan Schuckman Hys. 24:04.2; 34. Trevyn Preville Nic. 24:09.1; 35. Gage McChristian Buh. 25:45.1; 36. Dylan Huggard Nic. 26:02.9; 37. Daniel Damato Nic. 26:04.0; 38. Sea Jaimsnohy Lib. 33:47.9.

Junior — 1. Brody Hoff GC 18:05.7; 2. Luke Schmidt New. 18:17.8; 3. Alex Lopez Lib. 18:30.3; 4. Matthew Huslig GB 18:43.8; 5. Edwin Murillo Lib. 19:00.6; 6. Ben Gering New. 19:08.1; 7. Gerrado Ramirez DC 19:09.2; 8. Aaron Baroza Lib. 19:11.9; 9. Jared Stoffel Hut. 19:25.2; 10. Israel Rojas DC 19:37.1; 11. Jason Catache New. 19:38.0; 12. Alex Chavez DC 19:41.4; 13. Emilio Arteaga GC 19:50.7; 14. Oziel Martinez DC 19:54.6; 15. Gabe Gaeddert New. 19:58.9; 16. Elijah Edwards New. 20:06.2; 17. Matthew Powers McP. 20:10.2; 18. Jason Mondragon DC 20:24.9; 19. Logan Starnes DC 20:43.0; 20. Jakob Senn New. 21:13.5; 21. Nick Schutz SS 21:14.9; 22. Izek Olivas Lib. 21:36.2; 23. Ryan Sheahon SC 21:37.3; 24. Bryson Tomas SS 21:39.1; 25. Fernando Zarate Hys. 21:56.8; 26. Daniel Rodriguez DC 22:02.4; 27. Jack Maxwell Lib. 22:07.9; 28. Zachary Chance Hys. 22:20.7; 29. Chris Roberts Buh. 22:27.3; 30. Eduardo Hernandez DC 22:29.5; 31. Oscar Palacios Lib. 22:59.7; 32. Adan Garcia Nic. 23:12.2; 33. Nathan Fieldely Buh. 23:16.1; 34. Max Musser New. 23:35.0; 35. Trevor Beaird Nic. 23:47.6; 36. Isaac Wiedeman Nic. 23:54.4; 37. Edwin Estrada DC 24:03.7; 38. John Koontz New. 24:06.3; 39. Sam Boese McP. 24:19.7; 40. Jimmy Lieu GC 24:23.6; 41. Isaac Klassen SS 25:54.3; 42. Gabe Garcia SS 26:36.3.

Senior — 1. Noah Cole Hut. 16:58.4; 2. Erik Jantz New. 17:18.7; 3. Collin Hammond GB 17:19.1; 4. Giovanni Valverde DC 17:23.2; 5. Sage Cauley GB 17:38.0; 6. Alex Smith GB 17:39.6; 7. Widly Nocenti New. 17:44.7; 8. Evan Hammond GB 17:50.1; 9. Santiago Nunez-Gonzalez GC 17:50.9; 10. Eli Blaufuss New. 18:19.9; 11. Austin Hess GC 18:35.3; 12. Alex Linenberger SS 18:47.6; 13. Kyson Harmison SC 18:49.6; 14. Grant Treaster New. 19:20.6; 15. Stoughton Wintholz SC 19:28.9; 16. Alfonso Rodriguez DC 19:40.1; 17. Ivan Ortiz DC 19:53.0; 18. Jeremy Garcia GC 19:56.5; 19. Christopher Moore GC 19:56.9; 20. Jair Martinez DC 20:03.3; 21. Zane Roth GC 20:22.8; 22. Justus Wade Hampton McP. 20:25.4; 23. Michael Vongphkdy SS 20:35.4; 24. Owen Krehbiel Nic. 20:41.4; 25. Adrian Guevara DC 20:42.4; 26. Ben Hultgren SS 20:47.0; 27. Ruben Parga DC 20:48.9; 28. Nathan Erbert Hys. 20:59.1; 29. Riley Shelton McP. 21:19.5; 30. Grant Brungardt Hys. 21:43.4; 31. Lane Griffin SC 22:00.7; 32. Graham Barnes Hut. 22:04.9; 33. Nicholas Rost SC 22:07.5; 34. Leonel Cruz DC 22:21.3; 35. Ethan Pickerell McP. 22:33.9; 36. Eruvey Salazar DC 22:53.8; 37. Colton Vajnar Hys. 22:56.9; 38. Ethan Voss Hys. 22:58.6; 39. Nathan Weis SC 23:04.6; 40. Hannes Maeneke New. 23:42.2; 41. Erick Maldonado GC 23:45.0; 42. Victor Molina DC 23:54.0; 43. Brian Taylor SS 24:00.6; 44. Ethan Klausmeyer Hys. 24:10.2; 45. Oziel Guzman DC 24:17.4; 46. Rick Sack Nic. 24:41.3; 47. Brandon Kennemer Hys. 26:07.1; 48. Joe Sack Nic. 26:12.5; 49. Loren Vincent SS 26:49.0; 50. Dylan Cunningham Buh. 27:29.1.