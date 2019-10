The Dodge City High School boys cross country team will be heading to state after a third place finish at regionals in Wichita.

Individual results of the regionals were:

4 Giovanni Valverde 16:35

10 Angel Landeros 17:03

16 Martin Marquez 17:25

21 David Ultreras 17:39

29 Josias Chavez 17:58

33 Jair Martinez 18:05

42 Alexis Romo 19:17