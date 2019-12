The Dodge City High School boys swim team made a strong showing at the meet at Barton Community College in Great Bend.

The team fought hard and took third overall, coach Kaitlyn Paul said.

Events and placings:

200 yard medley relay:

Third — Kayah Hernandez, Jacob Mendoza, Jaten Wright and Briggs Kerr (1:58.07).

Eighth — Adrian Guevara, Anton Raff, Marten Lopez and Anthony Valente (2:25.73).

10th — Dakota Swenk, Colin Richter, Danny Lamas-Mejia and Genaro Ramirez (3:09.34.

200 yard free style:

Third — Allen Richter 2:07.87.

Fifth — Brayden Clare 2:22.45.

Sixth — Marten Lopez 2:28.47.

200 yard IM:

Second — Jacob Mendoza 2:32.79.

Seventh — Colin Richter 3:11.27.

DQ — Anton Raff.

50 yard freestyle:

Fifth — Jaten Wright 25.57.

Sixth — Kayah Hernandez 25.70.

18th — Anthony Valente 31.12.

Dakota Swank-33.76, Danny Lamas-Mejia-33.83, Genaro Ramirez-53.66.

100 yard butterfly:

Fourth — Brayden Clare 1:05.13.

Ninth — Briggs Kerr 1:20.80.

100 yard freestyle:

Ninth — Anton Raff 1:09.31.

12th — Adrian Guevara 1:12.84.

17th — Danny Lamas-Mejia 1:23.68.

Dakota Swenk 1:21.25.

500 yard freestyle:

First — Jaten Wright 5:58.59.

Second — Allen Richter 6:04.38.

200 yard freestyle relay:

Sixth — Marten Lopez, Adrian Guevara, Danny Lamas-Mejia, Briggs Kerr 1:57.37.

DQ — Brayden Clare, Jacob Mendoza, Anton Raff, Allen Richter.

100 yard backstroke:

Fifth — Kayah Hernandez 1:11.66.

Eighth — Anthony Valente 1:24.11.

Ninth — Briggs Kerr 1:32.48.

100 yard breaststroke:

Fourth — Jacob Mendoza 1:17.71.

10th — Colin Richter 1:32.38.

400 yard freestyle relay:

First — Kayah Hernandez, Brayden Clare, Allen Richter, Jaten Wright 3:52.64.

Seventh — Adrian Guevara, Anthony Valente, Dakota Swenk, Marten Lopez 5:01.65.

Standings:

First — Garden City 386 points

Second — Great Bend 302 points.

Third — Dodge City 254 points.

Fourth — Hays 190 points.

Fifth — Liberal 82 points.

Sixth — Hutchinson 21 points.