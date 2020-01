Dodge City Community College announced the Fall 2019 President’s and Vice President’s Honor Rolls.

Students selected for the President’s Honor Roll must maintain a cumulative grade point average of 3.5 or above on a 4.0 scale and must complete a minimum of 12 credit hours each semester. President’s Honor Roll: From Dodge City: David Acevedo Palafox; Caleb Aguilar; Viridiana Arias; Ty Bacon; Julysa Barraza Avila; Joshua Bertholf; Amanda Bibens; Josephine Blea; Roman Carmona; Roberto Carreto; Savannah Cox; Corina Cummins; Zoe DeVoss; Mason Dickens; Ky Do; Adrianna Garcia; Gerson Garcia; Jana Garcia; Marcus Gonzales; Carlos Guevara; Daja Hall Gonzalez; Sloane Harding; Ryan Hascall; Esteban Hernandez; Marcos Herrera Mancillas; Joanna Holguin; Emily Horn; Alejandra Ibarra; Kayla Keovilay; Jason Lemus; Luz Lopez Gonzalez; Mario Luna; Diego Marquina Mendez; Lauren Marshall; Felix Martinez; Saul Medrano; Arlen Medrano Alarcon; Ruth Mendez Castillo; Sandra Mendoza Solis; Andre Molinar; Lucio Montiel; Thai Nguyen; Ricardo Olivares; Medel Orozco; Cindy Ortega; Gustavo Ortiz; Cecilia Ramirez; Heriberto Real; Peyton Rincon; Noemi Rodriguez; Gustavo Romo-Esparza; Victor Saldana Santana; Fabian Sandoval; Victor Sandoval; Laura Santos; Madilynn Smith; Hope Stateler; Ariana Temblador; Shannon Thomas; Jovana Valles; Martin Vega; Maria Vela; and Kristina Venegas.

From Kansas: Natalie Bonilla, Ashland, KS; Elizabeth Quintana, Ashland, KS; Marissa Sellard, Bucklin, KS; Jhovanna Antonio Salto, Cimarron, KS; Edsel Arjona, Cimarron, KS; Cameren Bartlett, Cimarron, KS; Sydney Moler, Cimarron, KS; Evan Wilds, Collyer, KS; Shelby Henkle, Ellinwood, KS; Haylee Brown, Ensign, KS; Avery Bollinger, Fowler, KS; Logen Kernell, Fowler, KS; Carlos Mendoza Montes, Fowler, KS; Alejandro Romero, Hernandarias, KS; Victoria Setzkorn, Jetmore, KS; Gisselle Seanez, Kinsley, KS; Luz Marquez, Lewis, KS; Ariana Harp, Marienthal, KS; Desirae Lestrange, Minneola, KS; Jeremy Berg, Montezuma, KS; Susana Dyck, Montezuma, KS; Morgan Koehn, Montezuma, KS; Gwendolyn Racy, Montezuma, KS; Ismael Rosas, Montezuma, KS; Andrew Rogers, Saint George, KS; Alexandria Altum, South Hutchinson, KS; Emilie Brown, Spearville, KS; Wyatt Hessman, Spearville, KS; Sarae Ricke, Spearville, KS; Nayeli Chavira, Sublette, KS; Evelye Monjaras, Sublette, KS; Kieara Stokes, Sublette, KS; and Amira Nasser, Wichita, KS;

From other states: Jessica Graham, Chatom, AL; Brian Kuhn, Gilbert, AZ; Joseph Kellison, San Francisco, CA; Haley Bass, Arvada, CO; Jessica Espinoza, Arvada, CO; Joseph Milano, Louisville, CO; Leroyeisha Thomas, Fort Pierce, FL; Garrison Hand, Fayetteville, GA; Raymond Collins, Vidalia, GA; Emily Mepham, McCall, ID; Suzanne Alicia, Meridian, ID; Jace Notbohm, Miles City, MT; Kevin Kirkpatrick, Irvington, NJ; Justin Dunlap, Glenpool, OK; Lee Murphy, Woodward, OK; Oluwatobiloba Durojaiye, Fort Mill, SC; Josue Torres Lopez, Amarillo, TX; Jake Miller, Austin, TX; Mason Senigaur, Beaumont, TX; Israel Aguero, El Paso, TX; Madison Gissendanner, Pearland, TX; Jayden McGrew, Plano, TX; Tyler Horn, San Antonio, TX; Domanic Enriquez, Santa Anna, TX; and Tanner Eyre, Cedar City, UT.

From other countries: Maria Fernanda Alcantara, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, Brazil; Augusto Bregolin, Estrela, Rio Grande do Sul, Brazil; Luana Chagas, Santana de Parnaíba São Paulo, Brazil; Manoel Roberto de Moraes, Ibatiba, Espirito Santo, Brazil; Igor Maciel, Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul, Brazil; Gustavo da Silva, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brazil; Gustavo De Zutter, Blumenau, Santa Catarina, Brazil; Ethan Baptie, Woodstock, Ontario, Canada; Malkolm Barrett, Brampton, Ontario, Canada; Ashlyn Webb, Lacombe, Alberta, Canada; Sophia Martinez Barrios, Bogotá, Colombia; Santiago Hernandez Riano, Bogotá, Colombia; David Hozak, Liberec, Czech Republic; Jake Stoneham, Bognor Regis, West Sussex, England; Jeremie Briquet, Mouans-Sartoux, France; Riccardo Baldassarre, Termoli, Italy; Marco Galardini, Novi Ligure, Italy; Sota Kishida, Hanno, Saitama, Japan; Ryushiro Morita, Kyoto, Japan; Rei Toyoda, Joyo, Kyoto, Japan; Tshepiso Mokwatsi, Schwizer-Reneke, South Africa; Jonathan Olivera Emidio, Gijon, Astuias, Spain; Pablo Garcia Millan, Jerez de la Frontera, Spain; and Napatsorn Winyarat, Bangkok, Thailand.

Vice President’s Honor Roll: Students selected for the Vice President’s Honor Roll must complete at least 12 credit hours and maintain a GPA between 3.5 and 3.79, on a 4.0 scale, with no grade below a C. From Dodge City: Pedro Alcantar; Maydeline Alonso-Quindemil; Cesar Alvarez; Anahi Andrade; Yamilet Avila; Paris Bailey; Stephanie Barrientos; Andrea Bentley; Andrew Bland; Christian Brakey; Vanessa Carlos; Daniela Carrillo; Jasmin Castillo; Josue Castillo; Bonny Castillo Huizar; Reiyna Cecil Baray; Cristal Chavira; Jose Corrales; Rocio Cortes; Luis De La Cruz Morales; Eddie Del Toro; Jaime Estevane Moran; Tanyetta Federick; Alexis Gallegos; Hugo Garcia; Andrew Goetz; Elizabeth Gomez Reyes; Priscilla Gonzalez Herrera; Sofia Hernandez; Adriana Hernandez Guerrero; Lucina Leon Gonzalez; Ayslinn Loera; Wendy Lopez Agustin; Lluvia Lugo Batres; Jose Marino; Haide Mendez; Benjamin Meyer; Lori Ontiberos; Jeanette Quezada; Angel Quiroz; Alexander Ramirez; Ryan Robertson; Alexea Rodriguez; Victoria Saldana; Jeffrey Schnitker; Aaron Sherrill; Jesus Solis; Kassandra Solis; Joseangel Vargas; Rameses Vela; Shane Williams; Marissa Wissar; Kyle Wolnik; and Emilio Zacarias. From Kansas: Payton Garrison, Bucklin, KS; Pamela Cisneros, Cimarron, KS; Raechal Hawley, Cimarron, KS; Jonathan Smith, Cimarron, KS; Diego Medina, Fowler, KS; Brooke Dorenkamp, Hoxie, KS; Mikayla Zapien-Hall, Liberal, KS; Jaqueline Solis, Manhattan, KS; Elizabeth Burgess, Minneola, KS; Bridgett Fairbank, Ransom, KS; Victor Garcia, Spearville, KS; William Kullot, Syracuse, KS; Ty Wilson, Wellington, KS; Cale Blasi, Wichita, KS; and Clara Hernandez, Wichita, KS. From other states/territories: Michael Galloway, Gilbert, AZ; Kevin Souza, Susanville, CA; Gianna Browdy, Arvada, CO; Shelby Austin, Aurora, CO; Sophia Herrera, Aurora, CO; Charea Rose Magday, Centennial, CO; Adrian Chambers, Denver, CO; Jessica Castellucci, Pueblo, CO; Brooke Crowell, Pueblo, CO; Allie Hufford, Westminster, CO; Alex Fietek, Windsor, CO; Jamal Nash, Brandon, FL; Deatrick Pashell, Orlando, FL; Shayla Tolentino, Kaneohe, HI; Sydney Thurwalker, Belleville, IL; Fredrionna Adams, Evansville, IN; Trevor Blackwell, Blue Springs, MO; Burnico Perofeta, Fayetteville, NC; Manuel Martinez, Santa Fe, NM; Mallori Campbell, Fernley, NV; Makayla Kolojay, Las Vegas, NV; Joseph Moreno, Las Vegas, NV; Courtney Huff, Sparks, NV; John Shiflet, Spring Creek, NV; Zulairam De Jesus Valcarcel, Carolina, PR; Wilani Velazquez, Carolina, PR; Keldrick Hayes, Cedar Hill, TX; MaCayla Courtney, Comanche, TX; Destiny Gutierrez, El Paso, TX; D’ana Prieto, El Paso, TX; Walker Greenlee, Ennis, TX; Ruby Osawey, Garland, TX; Alexander Smith, Katy, TX; Tatiyonna Murphy, Mansfield, TX; and Faith Cattouse, Pasadena, TX. From other countries: Laurann Brown, New Providence, Bahamas; Rafael Callegari, Ribeirao Preto, Sao Paulo, Brazil; Joao Victor De Oliveira, Blumenau, Santa Catarina, Brazil; Eduardo da Silva, Rio Grande do Sul, Brazil; Joao Victor Toledo, Brasilia, Brazil; Bethany Middlemass, Durham, England; Hugo Torregrossa, Nice, France; Nathan O’Brien, Dublin, Ireland; and Xenia Cavalle Gil, Barcelona, Spain.