TV-RADIO (reverse header)

TUESDAY, DEC. 8

TELEVISION

BASKETBALL

4 p.m.—Creighton at Kansas, ESPN, cable 32

4 p.m.—Wagner at Seton Hall, FS1, cable 60

4 p.m.—Purdue at Miami, Fla., ESPN2, cable 33

6 p.m.—Coppin State at Georgetown, D.C., FS1, cable 60

6 p.m.—Boston College at Minnesota, ESPNU, cable 244

6:30 p.m.—North Carolina at Iowa, ESPN, cable 32

6:30 p.m.—Ohio State at Notre Dame, ESPN2, cable 33

7 p.m.—Central Arkansas at St. Louis, FSKC, cable 34

8 p.m.—Wisconsin-Green Bay at Marquette, FS1, cable 60

8 p.m.—Penn State at Virginia Tech, ESPNU, cable 244

8:30 p.m.—Illinois at Duke, ESPN, cable 32

8:30 p.m.—Syracuse at Rutgers, ESPN2, cable 33

RADIO

BASKETBALL

6 p.m.—Girls, Derby at Salina South, KYEZ, 93.7-FM

6 p.m.—Girls, Ell-Saline at Minneapolis, KZUH, 92.7-FM

6 p.m.—Girls, Ell-Saline at Minneapolis, KSAL, 104.9-FM

6 p.m.—Girls, Goddard Eisenhower at Salina Central, KSAL, 1150-AM

6 p.m.—Girls, Smoky Valley at Southeast of Saline, KINA, 910-AM

6 p.m.—Girls, Smoky Valley at Southeast of Saline, KVOB, 95.5-FM

6 p.m.—Girls, Smoky Valley at Southeast of Saline, KINA, 107.5-FM

7:30 p.m.—Derby at Salina South, KYEZ, 93.7-FM

7:30 p.m.—Ell-Saline at Minneapolis, KZUH, 92.7-FM

7:30 p.m.—Ell-Saline at Minneapolis, KSAL, 104.9-FM

7:30 p.m.—Goddard Eisenhower at Salina Central, KSAL, 1150-AM

7:30 p.m.—Smoky Valley at Southeast of Saline, KINA, 910-AM

7:30 p.m.—Smoky Valley at Southeast of Saline, KVOB, 95.5-FM

7:30 p.m.—Smoky Valley at Southeast of Saline, KINA, 107.5-FM

LOCAL SCHEDULE (reverse header)

TUESDAY, DEC. 8

BASKETBALL

Idaho State women at Kansas State, 1 p.m.

Creighton men at Kansas, 4 p.m.

Derby at Salina South, 6 & 7:30 p.m.

Ell-Saline at Minneapolis, 6 & 7:30 p.m.

Goddard Eisenhower at Salina Central, 6 & 7:30 p.m.

Smoky Valley at Southeast of Saline, 6 & 7:30 p.m.

Fort Hays State men at Kansas State, 7 p.m.

LOCAL BASKETBALL (reverse header)

COLLEGE STANDINGS

KANSAS COLLEGIATE

ATHLETIC CONFERENCE

MEN

;League;Overall

;W;L;W;L

Bethel;7;2;7;3

Okla. Wesleyan;3;1;5;2

Avila, Mo.;2;1;5;2

Southwestern;2;1;6;3

McPherson;2;2;4;2

Friends;2;2;2;5

York, Neb.;1;1;1;3

Saint Mary;0;0;0;1

Tabor;1;2;3;2

Kan. Wesleyan;1;2;3;4

Bethany;1;2;1;2

Ottawa;0;2;2;2

Sterling;0;4;2;5

This week’s TENTATIVE schedule

Monday—Bethany at Oklahoma Wesleyan, 5 p.m. Bethel at Friends, 6 p.m. Ottawa at Kansas Wesleyan, 7 p.m.

Wednesday—McPherson at Kansas Wesleyan, 3 p.m. Bethany at Sterling, 7 p.m. Oklahoma Wesleyan at Avila, Mo., 8 p.m. Friends at Ottawa, 8 p.m.

Saturday—Ottawa at Sterling, 5 p.m. McPherson at Oklahoma Wesleyan, 5 p.m.; Bethel at Bethany, 5 p.m. Friends at Kansas Wesleyan, 7 p.m.

WOMEN

;League;Overall

;W;L;W;L

Sterling;9;0;13;0

Saint Mary;1;0;1;1

Bethany;6;2;7;2

McPherson;3;1;6;1

Kan. Wesleyan;5;3;6;5

Tabor;3;2;4;3

Bethel;4;3;4;4

Okla. Wesleyan;2;5;3;6

Friends;1;3;3;4

Ottawa;1;3;1;4

Avila, Mo.;1;4;2;4

York, Neb.;0;5;2;5

Southwestern;0;5;0;7

This week’s TENTATIVE schedule

Monday—Bethany at York, Neb., 4 p.m. Ottawa at Bellevue, Neb., 5 p.m.

Tuesday—Bethany at MidAmerica Nazarene, 6 p.m.

Wednesday—Oklahoma Wesleyan at Avila, Mo., 5 p.m. Friends at Ottawa, 6 p.m. Sterling at Tabor, 6 p.m. Kansas Wesleyan at York, Neb., 6 p.m.

Saturday—Avila, Mo. at York, Neb., 2 p.m. Ottawa at Sterling, 3 p.m. Bethel at Bethany, 3 p.m. Tabor at Oklahoma Wesleyan, 4 p.m. Friends at Kansas Wesleyan, 5 p.m.

AAC MEN

Sunday’s game

MISSOURI 72, WICHITA STATE 62

MISSOURI (3-0)

Brown 4-7 6-6 14, Tilmon 3-4 1-5 7, Pinson 1-13 1-2 3, Ma.Smith 6-11 5-5 19, D.Smith 5-7 2-2 14, Mi.Smith 2-3 0-0 5, Pickett 1-2 0-0 2, Braun 3-4 1-2 8, Buggs 0-1 0-0 0, Watson 0-0 0-0 0. Totals 25-52 16-22 72.

WICHITA STATE (1-1)

Udeze 2-7 0-0 4, Trey.Wade 1-5 0-0 2, Dennis 3-11 0-0 9, Etienne 3-12 6-6 14, Gilbert 5-16 1-2 13, Jackson 6-10 2-4 14, Poor Bear-Chandler 0-1 0-0 0, Council 1-2 1-4 3, Trev.Wade 1-2 1-2 3, Herrs 0-0 0-0 0. Totals 22-66 11-18 62.

Halftime score—Missouri, 34-30. 3-point goals—M 6-20 (D.Smith 2-2, Ma.Smith 2-5, Braun 1-2, Mi.Smith 1-2, Buggs 0-1, Pickett 0-1, Pinson 0-7), WS 7-25 (Dennis 3-5, Gilbert 2-5, Etienne 2-8, Udeze 0-1, Trev.Wade 0-1, Jackson 0-2, Trey.Wade 0-3). Fouled out_Brown, Udeze. Rebounds—M 39 (Brown 7), WS 32 (Dennis, Jackson 7). Assists—M 15 (Pinson 6), WS 8 (Gilbert 6). Turnovers—M 11, WS 10. Total fouls—M 17, WS 14. A—100 (10,506).

BIG 12 WOMEN

Sunday’s game

KANSAS 100, ORAL ROBERTS 59

ORAL ROBERTS (0-4)

Schumacher 4-9 1-2 10, Ti.Coleman 7-18 2-4 16, Hill 2-9 2-2 7, Summers 1-11 0-0 3, Walker 5-10 1-2 14, Ty.Coleman 1-5 0-0 2, Giddey 2-3 0-0 4, Jones 0-0 0-0 0, Loudermill 1-4 0-0 3. Totals 23-69 6-10 59.

KANSAS (3-1)

Chatzileonti 4-7 3-4 11, Stephens 6-10 2-3 14, Kersgieter 5-9 2-2 12, Mitchell 2-6 1-2 5, Thomas 5-9 1-3 13, Prater 0-4 0-0 0, Ajekwu 0-0 0-0 0, B.Franklin 0-0 0-0 0, Helgren 0-1 0-0 0, Merriweather 1-2 0-2 2, Brosseau 7-14 8-8 25, Z.Franklin 2-5 0-0 5, Jessen 0-2 0-4 0, Vuksic 5-7 0-0 13. Totals 37-76 17-28 100.

Oral Roberts;19;3;18;19;—;59

Kansas ;21;39;30;10;—;100

3-point goals—OR 7-23 (Schumacher 1-2, Coleman 0-4, Hill 1-4, Summers 1-3, Walker 3-7, Coleman 0-1, Loudermill 1-2), K 9-25 (Kersgieter 0-3, Thomas 2-6, Prater 0-1, Brosseau 3-9, Franklin 1-1, Vuksic 3-5). Fouled out—None. Rebounds—OR 25 (Schumacher 8), K 67 (Chatzileonti 14). Assists—OR 12 (Coleman 4), K 21 (Franklin 11). Turnovers—OR 14, K 17. Total fouls—OR 18, K 12. A—0 (16,300).

AAC WOMEN

Sunday’s game

NORTHERN IOWA 93

WICHITA STATE 91 (2ot)

NORTHERN IOWA (2-2)

Gunnels 18, Maahs 17, Kroeger 13, Rucker 12, Finley 4, McDermott 15, Green 9, Morgan 3, Wolf 2. Totals 34-69 15-23 93.

WICHITA STATE (3-1)

Strong 22, Bastin 16, Bremaud 7, McCarty 4, Colbert 21, Johnson 17, McCully 4. Totals 34-76 20-27 91.

N. Iowa;19;17;31;11;7;8;—;93

Wichita St.;17;16;18;27;7;6;—;91

3-point goals—NI 10-31 (Kroeger 3, Rucker 1, McDermott 3, Green 2, Morgan 1), WS 3-9 (Bremaud 1, Johnson 2). Rebounds—NI 34 (Gunnels 11), WS 48 (Strong 13).

HIGH SCHOOL BOYS

Saturday’s games

GOODLAND 59

DUNDY COUNTY-STRATTON, NEB. 56

Dundy-Stratton;14;15;11;16;—;56

Goodland;7;16;24;12;—;59

Dundy County-Stratton—Waters 3, S.Diaz 5, Nelms 13, Horner 10, Burrell 12, Myers 4.

Goodland—Linton 3, Nemechek 6, Hardy 13, Brombaugh 31, Daise 6.

HAYS 70, TMP-MARIAN 42

TMP-Marian;11;14;8;9;—;42

Hays;21;7;24;18;—;70

TMP-Marian—Lang 24, Wentling 2, Seib 3, Schulte 11, Wertz 2.

Hays—Krannawitter 7, Kieffer 8, Nunnery 4, Weiner 2, Linenberger 28, Dale 4, Hernandez 3, Wellbrock 1, Schwarz 3.

HIGH SCHOOL GIRLS

Saturday’s games

GOODLAND 76

DUNDY COUNTY-STRATTON, NEB. 36

Dundy-Stratton;11;7;14;4;—;36

Goodland;25;21;17;17;—;63

Dundy County-Stratton—Davis 6, Lutz 5, Schneider 7, Petersen 2, Baney 14, Brown 2.

Goodland—H.Biermann 3, Hahn 11, Mitchek 2, Weeter 24, Cure 16, D.Lehman 2, M.Biermann 2, Amthor 6, E.Lehman 10.

TMP-MARIAN 44, HAYS 31

TMP-Marian;8;11;13;12;—;44

Hays;10;8;5;8;—;31

TMP-Marian—Lane 9, Balthazor 6, Hamel 8, Yost 8, Allen 11, VonLintel 2.

Hays—Lang 4, Green 1, Ruder 7, Lummus 7, Engel 7, Flax 6, Johnson 4.

LOCAL FOOTBALL (reverse header)

COLLEGE STANDINGS

BIG 12 CONFERENCE

;League;Overall

;W;L;W;L

Iowa State;8;1;8;2

Oklahoma;6;2;7;2

Oklahoma State;5;3;6;3

Texas;5;3;6;3

TCU;5;4;5;4

West Virginia;4;4;5;4

Kansas State;4;5;4;6

Texas Tech;3;6;4;6

Baylor;2;6;2;6

Kansas;0;8;0;9

Saturday’s results

Texas Tech 16, Kansas 13; Texas 69, Kansas State 31; TCU 29, Oklahoma State 22; Iowa State 42, West Virginia 6; Oklahoma 27, Baylor 14.

Next Saturday’s games

Oklahoma at West Virginia, 11 a.m.; Texas at Kansas, 2:30 p.m. Oklahoma State at Baylor, 6 p.m.; Louisiana Tech at TCU, 6 p.m.

LOCAL WRESTLING (reverse header)

HIGH SCHOOL

OSBORNE INVITATIONAL

Team scores

Smith Center 169 1/2, Ellis 129 1/2, Minneapolis 126 1/2, Phillipsburg 113, Hill City 110, Stockton 84, Red Cloud-Blue Hill, Neb. 67, Lyons 46 1/2, Russell 46, Osborne 17 1/2.

Individual results

106—1. Underhill, HC; 2. Younger, Ell; 3. Johnson, Minn; 4. Keesee, Ph. 113—1. Atkins, HC; 2. Piel, RC-BH; 3. Knoll, Minn. 4. Driggs, Ph. 120—1. Montgomery, SC; 2. Carlson, Minn; 3. Meder, Ell; 4. Piel, RC-BH. 126—1. Pinckney, SC; 2. Danner, Ly; 3. Roland, Ell; 4. Roth, Minn. 132—1. Wilkinson, SC; 2. Reed, Minn; 3. Colburn, Stock; 4. Winter, Ell. 138—1. Windholz, Russ; 2. Meitl, Ph; 3. Knoll, Stock; 4. Wilkinson, SC. 145—1. Armstrong, RC-BH; 2. Haag, Ell; 3. Iwanski, Stock; 4. Widler, Osb. 152—1. Amrein, HC; 2. Hulse, Stock; 3. Wolff, Minn; 4. Russell, Ph. 160—1. Hrabe, SC; 2. Crawford, Ell; 3. Nuss, HC; 4. Bedore, Stock. 170—1. Pfeifer, Ell; 2. Russell, Ph; 3. Presley, HC; 4. Whitmer, Russ. 182—1. Kirchhoff, SC; 2. Basart, Stock; 3. Murk, Minn; 4. Walker, HC. 195—1. Baccus, Minn; 2. Pando, Ly; 3. L.Franklin, SC; 4. E.Franklin, SC. 220—1. Sasse, SC; 2. Buresh, Ph; 3. Lewis, Ell; 4. Fischer, RC-BH. 285—1. Hays, Ph; 2. Worlock, Minn; 3. Self, Russ; 4. Haresnape, SC.

JUNIOR VARSITY

SALINA SOUTH TOURNAMENT

Team scores

Team scores were not provided.

Salina results

106—1. Preister, Salina South; 3. Weber, Salina Central. 126-132—4. Powers, SC. 132-138—2. Slowthower, SC; 2. Bernhardt, SS. 145-152—3. Waitt, SS. 152-160—4. Elder, SS. 160-170—3. Lauver, SS. 170-182—4. Allin, SS. 195-220—1. Rageth, SC. 220—3. Fencl, SS; 4. Jones, SS. 220-285—4. Aguilar, SC. 285A—1. Moreno, SS.