DCCC Releases Fall 2020 Honor Rolls

Lance Ziesch

Special to the Globe

Dodge City Community College is pleased to announce the Fall 2020 President’s and Vice President’s Honor Rolls.

President’s Honor Roll

Students selected for the President’s Honor Roll must maintain a semester grade point average (GPA) of 3.8 or above on a 4.0-scale and must complete a minimum of 12 credit hours each semester.

From Dodge City: Maribel Aguilar; Stephanie Alarcon; Jasmin Alvarado Martinez; Trinidad Alvarez; Jorge Ambriz Zavala; Maximo Avalos; Ty Bacon; Stephanie Barrientos; Kimberly Benson; Steven Brown; Jazmin Carmona Salas; Jasmin Castillo; Bonny Castillo Huizar; Joel Chavez; Jordy Chavez; Wyatt Childress; Mariah Cole; Zoe DeVoss; Felicha Duque; Margarita Escobedo Alvarado; Ivan Esquivel; Jennifer Estevane; Danays Flores Santana; Caitlynn Froese; Daniel Fuentes; Elizabeth Gall; Moises Garcia; Natalie Garcia Rojas; DeAndre Harness; Guadalupe Hipolito Medina; Stephanie Holguin Villa; Emily Horn; Alejandra Ibarra; Ashley Juarez-Alarcon; Jacob Kessler; Bryton Lantz; Clint Legg; Diana Lemus Martinez; Jonathan Lemus Martinez; Desirae Lestrange; Annia Llamas; Mayra Macias; Alex Marquina Mendez; Arlen Medrano Alarcon; Monica Mejia; Isamar Mendoza; Michelle Montalvo Gonzalez; Vivien Nguyen; Medel Orozco Castillo; Hannah Pittman; Seymone Regnier; Joselyn Rocha; Anahi Rodriguez; Sophia Rodriguez; Luvia Rojas Romero; Laura Santos; Angela Saucedo; Tucker Smith; Ariana Temblador; Julie Torres; Hector Tovar Varela; Karina Tretto; Kristina Venegas; and Morgan Wenzl.

From Kansas: Lesly Ballesteros, Ensign, KS; Cameren Bartlett, Cimarron, KS; Collin Berger, Ensign, KS; Cale Blasi, Wichita, KS; Paige Broz, Spearville, KS; Astin Byer, Cimarron, KS; Mariah Dechant, Cimarron, KS; Sarah Dehn, Deerfield, KS; Maia DeLong, Cimarron, KS; Carlee Flax, Ransom, KS; Nicole Gaytan, Liberal, KS; Daylon Harris, Wichita, KS; Ollievia Lowe, Paxico, KS; Charlotte Ochs, Jetmore, KS; Aidan Proctor, Manhattan, KS; Ethan Salmans, Montezuma, KS; Sailor Anne Seiler, Hanston, KS; Jaden Smith, Cimarron, KS; Elizabeth Thiessen, Copeland, KS; Nathan Vang Jr., Ensign, KS; Melanie Whipple, Dighton, KS; and Sara White, Lakin, KS.

From other states/territories: Ethan Baptie, Woodstock, ON; Anna Baraldi, Carthage, NC; Ryleigh Bates, Frisco, TX; Abigail Billingsley, Colorado Springs, CO; Jessica Brandal, Scottsdale, AZ; Carson Briggs, Westminster, CO; Justin Dunlap, Glenpool, OK; Hillary English, Chattanooga, TN; Domanic Enriquez, Santa Anna, TX; Tanner Eyre, Cedar City, UT; Madison Gissendanner, Pearland, TX; Jennifer Gonzales, El Paso, TX; Grace Harris, Albuquerque, NM; Jordan Irwin, Johnstown, CO; Payton James, Sulphur, OK; Alex Johnson, Mesa, AZ; Makayla Kolojay, Las Vegas, NV; Oumar Koureissi, New York, NY; Maysan Lee, Wayland, IA; Tyler Lynch, Phoenix, AZ; Charea Rose Magday, Centennial, CO; Madyson McCage, Lindsay, TX; Jaxon McCaw, Weatherford, OK; Jake Miller, Austin, TX; Jace Notbohm, Miles City, MT; Walter Pedro, Schaumburg, IL; Alexis Poell, McKinney, TX; Melanie Ryan, New Caney, TX; Destiny Saldivar, Dumas, TX; Alexander Smith, Katy, TX; Amaya Socha, Ridgefield, WA; Dimitrios Stamatopoulos, Toronto, ON; Alexander Stevens, Phoenix, AZ; Trenton Trammell, Kansas City, MO; Danika Utajara, Lovington, NM; and Kalei Villegas, Fort Worth, TX.

From other countries: Woramett Bodhidatta; Augusto Bregolin; Xenia Cavalle Gil; Tate Cuffy; Ane Garcia de Vicuña; Laura Gómez Parra; Thitapha Iamtragul; Sota Kishida; Cholnan Nunya; Jake Stoneham; Bruna Telles Castellan Torres; and Nur Turkmenoglu.

Vice President’s Honor Roll

Students selected for the Vice President’s Honor Roll must complete at least 12 credit hours and maintain a semester GPA between 3.5 and 3.79, on a 4.0-scale, with no grade below a C.

From Dodge City: Kassandra Aguilar Garcia; Perla Batres; Brian Betancourt; Aniket Bhakta; Vanessa Carlos; Roman Carmona; Daniela Carrillo; Cassandra Castro-Ferrer; Marlene Ceron; Isabelle Deckard; Monica Del Real; Alexia Estevane; Ella Friess; Anahi Garcia; Yamileth Garcia; Jana Garcia; Damian Garcia; Kerry Garcia; Carlos Guevara; Araceli Guzman Negrete; Angel Guzman-Rodriguez; Rileigh Hands; Veronica Haynes; Edwardo Hernandez; Dalia Hernandez; Adriana Hernandez Guerrero; Alejandra Ibarra; Celeste Konda; Elizabeth Lemus Vega; Karina Leon Gonzalez; Clint Long; Miguel Loza; Karen Marquez; Abby Martinez Cuevas; Allan Muniz; Jessica Ortiz Arriola; Stephanie Quinones; Joana Ramirez Aguirre; Edith Renteria-Hernandez; Yasmin Rico Esquivel; Karen Rios; Maria Robles De La Torre; Sabrina Robles Morales; Leslie Rodela; Aylin Rojas Aguilar; Carmen Romero Rodriguez; Victor Sandoval; Bowen Smith; Jesus Solis; Jesus Soriano; Bethany Torres-Cames; Jaclyn Vargas; and Nayeli Zapata.

From Kansas: Clara Bartlett, Cimarron, KS; Caelyn Cook, Syracuse, KS; Caitlyn Cook, Cimarron, KS; Megan Jensen, Minneola, KS; Emily Lehr, Spearville, KS; Luz Marquez, Lewis, KS; Estelle Palacio, Topeka, KS; Rhett Pospichal, Russell, KS; Andrew Rogers, Saint George, KS; Kaden Stapleton, Jetmore, KS; Cole Stephenson, Spearville, KS; Evan Wilds, Collyer, KS; and Tavares Williams, Wichita, KS.

From other states/territories: Renica Beauplan, Lauderdale Lakes, FL; Benney Chukwu, Hampton, GA; Sydnee Connors, Penrose, CO; Kobe Copple, Tampa, FL; Jomaal Destina, Ocoee, FL; Michael Galloway, Gilbert, AZ; Makayla Garcia, Longmont, CO; Robert Gray, Kremlin, OK; Wesley Greenlee, Ennis, TX; Walker Greenlee, Ennis, TX; Destiny Gutierrez, El Paso, TX; Madison Heitzman, Loveland, CO; Briana Hernandez, Fort Worth, TX; Tyler Horn, San Antonio, TX; Walyn Napper, Columbia, SC; Dieu-Donne Nelson, Lauderdale Lakes, FL; Alexa Ortiz, Castle Rock, CO; Ruby Osawey, Garland, TX; Alieyah Pauly, Cedar Park, TX; Alton Rowser, Eutaw, AL; AaKiyah Sorrells, Roundrock, TX; Nathan Szymanski, Lakeview, AR; Shayla Tolentino, Kaneohe, HI; Stephanie Torres, Mission, TX; Josue Torres Lopez, Amarillo, TX; Edith Valdez, Granbury, TX; Calvin Wagoner, Altus, OK; Trevon Williams, Mobile, AL; and Benson Willis, Casa Grande, AZ.

From other countries: Udhay Bal; Riccardo Baldassarre; Higor Barbieri; Jeremie Briquet; Laurann Brown; Manoel Roberto de Moraes; Marco Galardini; Ryota Ishizuka; Kitsakon Jairak; Hannah Marshall; Sophia Martinez Barrios; and Rei Toyoda.